Çanakkale'de 2 milyon makaron ele geçirildi
Çanakkale'de bir kamyonda 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Çanakkale'de bir kamyonda 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik uygulamada şüphe üzerine bir kamyonda arama yapıldı.
Kamyonun kasasındaki kutuların içindeki 2 milyon makarona el konuldu.
Gözaltına alınan sürücü M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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