Çanakkale'de 2 milyon makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik uygulamada şüphe üzerine bir kamyonda arama yapıldı.

Çanakkale'de bir kamyonda 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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