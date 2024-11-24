Gelibolu'da "Kurtuluş Koşusu" yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi.
Gelibolu'da 26 Kasım Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında 4 ayrı kategoride düzenlenen koşuya 50'ye yakın sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu önünde toplanan sporcular, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın verdiği startla başladıkları 2 kilometrelik koşuyu Mehmetçik Gazinosu önünde tamamladı.
Yarışta, 18 yaş üstü kadınlarda birinciliği Gülten Zobu Çelik, 18 yaş üstü erkelerde ise Oliny Anolopi aldı.
Yarışmalarda 18 yaş altı genç kadınlarda Hanife Beyaz, 18 yaş altı genç erkeklerde Abdullah Yıldırım birinci oldu.
Dereceye girenlere ödülleri 26 Kasım Kurtuluş Bayramında takdim edilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.