Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Polyksena lahdi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde siyah örtüyle kapatıldı

        Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği yaklaşık 2 bin 600 yıllık Polyksena lahdi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla siyah örtüyle kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polyksena lahdi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde siyah örtüyle kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği yaklaşık 2 bin 600 yıllık Polyksena lahdi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla siyah örtüyle kapatıldı.

        "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek amacıyla, siyah bir örtüyle üzeri örtülen lahde, müzenin kadın çalışanları siyah kurdele bağlayarak, karanfil bıraktı.

        Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in ilk kez kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için 25 Kasım gününü, uluslararası mücadele günü ilan ettiğini hatırlattı.

        Kadına yönelik şiddetin tarihsel kökenleri olduğunu dile getiren Gölcük, "Bunu Troya destanında ya da bağlantılı anlatılarda da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Akha Komutanı Agamemnon'un kızı İfigenya'yı kurban etmesi ya da bugün önünde durduğumuz Troya Kralı Priamos ve Hekabe'nin kızı Polyksena'nın kurban ediliş sahnesi de bunlardan birisi ve arkamızda duran 2500 yıllık lahdin üzerinde bir kadının kurban ediliş sahnesi tüm yürek burkuculuğu ile işleniyor." dedi.

        Anadolu'ya bakıldığında, temelde kadının Troya'da ana üretici olduğunu, ihraç malzemeleri arasında en büyük kalem olan tekstil malzemesinin tamamen kadın tarafından üretildiğini aktaran Gölcük, "Destanda Pentesilea'nın Troya için mücadelede öne çıkan kadınlardan biri olduğunu görüyoruz. İlyada ya da Odysseia Destanı'nı okuduğumuz Azra Erat'ın çevirilerinin, dünyada ilk kez bir kadın tarafından yapılan İlyada çevirisi olduğunu gördüğümüzde, kadının ne kadar kıymetli, değerli ve üretici olduğunu Anadolu'da sıklıkla görüyoruz." diye konuştu.

        Gölcük, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek için Polyksena'nın kurban ediliş sahnesinin yer aldığı lahdi siyah bir örtüyle örtüp, 1 saat kadar üzerindeki şiddeti bloklamaya, engellemeye ve göstermemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kadın, başka hiçbir sebeple değil sadece insan olduğu için kıymetli ve değerli. Dolayısıyla biz de bulunduğumuz noktada bu değeri, bu kıymeti tekrar vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Polyksena lahdi

        Troya Müzesi'nde bulunan Polyksena lahdi, Çanakkale Kızöldün tümülüsünde, 1994 yılında kaçak kazı ihbarı üzerine yapılan kurtarma kazısında bulundu.

        Milattan önce 6. yüzyıldan kalma lahit, Anadolu'daki figürsel anlatımlı lahitlerin en erken örneği olma niteliğini taşıyor. Uzun kenarlarından birinde, Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesi betimleniyor. Bu nedenle eser, Polyksena lahdi olarak anılıyor.

        Birden fazla konunun birbiriyle bağlantılı işlendiği lahidde ayrıca 37 insan figürü bulunuyor. Bu şekilde eserde zengin bir betimleme oluşturulduğu görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gelibolu İlçe Kongresi'ne telefonla bağland...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gelibolu İlçe Kongresi'ne telefonla bağland...
        Çan'da havut giydirme hayrı yapıldı
        Çan'da havut giydirme hayrı yapıldı
        Gelibolu'da "Kurtuluş Koşusu" yapıldı
        Gelibolu'da "Kurtuluş Koşusu" yapıldı
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlı...
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlı...
        Çanakkale'de kullanılmayan iki katlı bina çöktü
        Çanakkale'de kullanılmayan iki katlı bina çöktü
        Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı