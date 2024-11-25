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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin Eceabat 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bu iki seçimde de bizi üzen muhalefet değildi. Bizi üzen kendi iç kavgalarımızdı. Ne zaman içerde kavga etmeye başladık, biz o seçimlerde üzüldük. Ne zaman bir olduk, beraber olduk, seçimleri kazandık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:08
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin Eceabat 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bu iki seçimde de bizi üzen muhalefet değildi. Bizi üzen kendi iç kavgalarımızdı. Ne zaman içerde kavga etmeye başladık, biz o seçimlerde üzüldük. Ne zaman bir olduk, beraber olduk, seçimleri kazandık." dedi.

        Gider, AK Parti Eceabat 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı seçiminde en mutsuz oldukları yerlerin başında Eceabat'ın geldiğini söyledi.

        İlçe merkezinde kayıtlı 700 üyelerinin olduğunu aktaran Gider, "Aldığımız oy sadece 153, şaka gibi ama gerçek. Onlar kazanmıyor, biz kaybediyoruz. Eceabat İlçe Başkanı seçilen Ufuk Küçük ve ekibinden bir ricam var. Sadece çalışın. Yepyeni bir ekip, inanıyorum ki bu oyları tersine çevirecek. Biz bundan sonraki her seçimde birinci parti olarak yolumuza devem edeceğiz." dedi.

        AK Parti'nin kurulduğu gibi iktidara gelmiş bir parti olduğunu hatırlatan Gider, "Türkiye'de üst üste birçok seçim zaferi elde ederken sadece iki seçimde üzüldük. Bu iki seçimde de bizi üzen muhalefet değildi. Bizi üzen kendi iç kavgalarımızdı. Ne zaman içerde kavga etmeye başladık, biz o seçimlerde üzüldük. Ne zaman bir olduk, beraber olduk, seçimleri kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

        Eceabat Belediye Başkanının işçilerin maaşını ödeyemediğini ifade eden Gider, "İşçilere maaş ödeyemediği için işçiler eylem yapıyor. Komediye bak, belediye başkanı da onlarla beraber eylem yapıyor. Herhalde başkan 'Millet artık bana oy vermez, ben belediyeyi boşalttım. Nasıl olsa yeni gelen maaşları ödeyemeyecek. Ben de işçilerle eylem yaparım.' diye düşündü. Belediye başkanı seçildiğinin farkında değil, bu hala eylem yapıyor. Bu adam belediye seçimi kazanamaz, biz kaybettik, o orada oturuyor. Bu utanç da bu bize yeter." diye konuştu.

        Kongreye AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti Eceabat İlçe Başkanı Ufuk Küçük ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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