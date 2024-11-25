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        Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi

        Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:45
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        Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi
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        Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

        İÇDAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen kutlama programı öncesi, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, "Şehitler Diyarı Çanakkale'nin Şehit Öğretmenleri" sergisini gezdi.

        Daha sonra düzenlenen programda aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından, Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan "Tohumdan Fidana" adlı gösteri izlendi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman emekli olan öğretmenlere ve personele, hizmet şeref belgesi vererek eğitim camiasına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Kutlama programına il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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