Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman emekli olan öğretmenlere ve personele, hizmet şeref belgesi vererek eğitim camiasına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra düzenlenen programda aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından, Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan "Tohumdan Fidana" adlı gösteri izlendi.

Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

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