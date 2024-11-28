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        Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu Avrupa'dan "Miras Projesi" ödülü kazandı

        Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed'in annesi Valide Hatice Turhan Sultan'ın vakıf eseri olan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Seddülbahir Kalesi'nde yapılan restorasyon, dünyanın en popüler tasarım dergilerinden Dezeen'in düzenlediği yarışmada "Mimarlık Kategorisi" altında yer alan "Miras Projesi" dalında ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:16
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        Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu Avrupa'dan "Miras Projesi" ödülü kazandı
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        Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed'in annesi Valide Hatice Turhan Sultan'ın vakıf eseri olan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Seddülbahir Kalesi'nde yapılan restorasyon, dünyanın en popüler tasarım dergilerinden Dezeen'in düzenlediği yarışmada "Mimarlık Kategorisi" altında yer alan "Miras Projesi" dalında ödüle layık görüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra merkezli derginin organize ettiği Dezeen Ödülleri'nde mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen 90 isminden oluşan jürinin değerlendirme sonuçları ilan edildi.

        Mimarlık ve tasarım konusunda en iyilerin ödüllendirildiği değerlendirmede, Seddülbahir Kalesi'nde yapılan çalışma, "Miras Projesi" dalında Avustralya, Çin, Malezya, Belçika, İngiltere ve İskoçya'dan katılan 15 projeyi geride bırakarak birinci seçildi.

        Dünyanın en iyi mimari, iç mekan, tasarım ve sürdürülebilirlik projelerini ve en seçkin mimarlık stüdyolarını, bireysel mimarları ve tasarımcıları belirleyen Dezeen Ödülleri'nde, 15 mimarlık, 9 iç mekan, 11 tasarım ve 6 sürdürülebilirlik olmak üzere 41 proje kategorisinde 82 ülkeden 231 proje yarıştı.

        - 366 yıldır Çanakkale Boğazı'nı koruyor

        Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak amacıyla Anadolu yakasındaki Kumkale ile boğazın her iki yakasına karşılıklı olacak şekilde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın girişine 1658 yılında inşa ettirildi.

        Müttefikler tarafından 3 Kasım 1914'te kalenin bombalanması üzerine Türk ordusu, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde ilk şehitlerini verdi.

        Çanakkale Muharebeleri'nde ağır hasar gören kale, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2015'te başlatılan restorasyon uygulama projesinin Cumhuriyet'in 100. yılında 18 Mart 2023'te tamamlanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ziyarete açıldı.

        "Türkiye Mimarlık Yıllığı 2023" seçkisinde yer alan Seddülbahir Kalesi restorasyonu, Uluslararası Domus Koruma ve Restorasyon Ödülleri ile Architizer A+ Ödülleri'nde finalist oldu. TMMOB Mimarlar Odası 19. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nde Yapı-Koruma ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Kategori Proje ödüllerine layık görülen çalışmaya, Singapur'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde "Tamamlanan Kültür Yapıları" kategorisinde jüri özel takdir ödülü verildi.

        Seddülbahir Kalesi restorasyon uygulaması, gelecek yıl Aga Khan, Europa Nostra ve ICOM ödülleri için de yarışacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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