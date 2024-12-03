Çanakkale'de "Engelsiz Yaşam" programı düzenlendi

Program kapsamında ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince temin edilen 10 tekerlekli sandalye, Vali Toraman tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Kentteki 20 özel gereksinimli bireyin, el emeğiyle hazırladığı sergiyi gezen Vali Toraman ve eşi, eserleri inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Engelsiz Yaşam" programına katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.