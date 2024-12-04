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        Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:27
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        Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen araçta arama yapıldı.

        Araçta, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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