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        Çanakkale'de traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:54
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        Çanakkale'de traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çan'dan Ezine yönüne giden Ersan Y. (44) idaresindeki 16 SAR 16 plakalı minibüs, Yiğitler köyünden Bayramiç ilçe merkezine seyreden Cevdet T'nin (74) kullandığı 17 TA 998 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün ikiye bölündüğü kazada yaralanan sürücüler, sağlık görevlilerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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