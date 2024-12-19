Çan'da kalp krizinden vefat eden mahalle muhtarı son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi nedeniyle 65 yaşında vefat eden Osmanefendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner'in cenazesi toprağa verildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi nedeniyle 65 yaşında vefat eden Osmanefendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner'in cenazesi toprağa verildi.
Aynı mahalledeki Muhammed Camisi'nde cuma namazını müteakip düzenlenen törende, Keskiner'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Halil Keskiner'in cenazesi, caminin bahçesinde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Törene, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Atalay Mutlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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