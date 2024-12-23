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        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:41
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        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattı Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

        Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

        Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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