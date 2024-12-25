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        Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:54
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        Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler yapılamayacak
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 17.00, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

        Geyikli-Bozcaada Hattı'nda Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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