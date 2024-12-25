Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada Hattı'nda Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 17.00, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.

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