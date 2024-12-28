Lapseki ve Ayvacık'ta kar yağışı köy yollarında ulaşımı aksatmadı

Evran, yapılan çalışma dolayısıyla yollarda kapanma yaşanmadığını söyledi.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen bölgede inceleme yaptı.

Dağ köylerinde İl Özel İdaresi ekiplerince iş makinaları ve dozerler aralıksız olarak çalışma yaparak yolların kapanmasını önledi.

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Lapseki ve Ayvacık ilçelerindeki köy yollarında aksama yaşanmadı.

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