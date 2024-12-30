Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği
Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği yapılacağı bildirildi.
Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği yapılacağı bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada- Kabatepe hattındaki arabalı vapur seferleri 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek.
Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'da yapılan sefer, belirtilen tarihten itibaren 13.00'da gerçekleştirilecek, diğer seferlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.
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