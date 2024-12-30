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        Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği

        Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:02
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        Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği
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        Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği yapılacağı bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada- Kabatepe hattındaki arabalı vapur seferleri 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek.

        Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'da yapılan sefer, belirtilen tarihten itibaren 13.00'da gerçekleştirilecek, diğer seferlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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