Çanakkale'de Kıbrıs gazisi Önder son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Günaydın, Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Gökhan Uz, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde önceki gün vefat eden Önder için Çan ilçesinde tören düzenlendi.

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