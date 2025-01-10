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        Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Çakır'ın vefat eden babasının cenazesi defnedildi

        Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çakır'ın vefat eden babası Yakup Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:53
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        Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Çakır'ın vefat eden babasının cenazesi defnedildi
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        Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çakır'ın vefat eden babası Yakup Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.

        Önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 77 yaşındaki Yakup Çakır için Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Göle köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenazede Çakır'ın oğlu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çakır ve ailesi taziyeleri kabul etti.

        Yakup Çakır, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

        Cenazeye Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Arslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ufuk Yetiş, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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