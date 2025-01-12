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        Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 01:57 Güncelleme: 12.01.2025 - 01:57
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        Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 16.00, Kabatepe’den 09.00, 13.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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