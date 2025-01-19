Çanakkale'de köy evinde çıkan yangın belediye ekiplerince söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köy evinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köy evinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İlçeye bağlı Babadere köyünde Ayşe Önkal'ın (78) yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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