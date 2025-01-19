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        Çanakkale'de işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:41
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        Çanakkale'de işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Caddesindeki bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin büyümesi üzerine işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

        Ölen ya da yaralanan olmayan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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