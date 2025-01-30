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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:36
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişi, gözaltına alındı.

        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli İ.Ç'nin evinde yapılan aramada paketler halinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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