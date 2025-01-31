Gelibolu'da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı
Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Her gebeye bir ebe" uygulaması Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hayata geçirildi.
Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Her gebeye bir ebe" uygulaması Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hayata geçirildi.
Hastanede bakanlığın çalışması kapsamında açılan ebe polikliniği hizmete başladı.
Anne olmaya hazırlananlara hastane ebeleri rehberliği sayesinde doğuma hazırlık, stresten uzak ve daha güvende doğuma hazırlık süreçleriyle ilgili destek verilecek, bilgi ve uygulama paylaşımlarının yapılacağı klinikte ayrıca gebelerin tansiyon, boy ve kilo ölçümleri de düzenli olarak yapılacak.
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