Çanakkale'de depremde hayatını kaybedenleri anmak için "sessiz sürüş" gerçekleştirildi

Etkinliğe Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler katıldı.

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