Çanakkale'de depremde hayatını kaybedenleri anmak için "sessiz sürüş" gerçekleştirildi
Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla sessiz sürüş etkinliği düzenledi.
Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla sessiz sürüş etkinliği düzenledi.
Bisikletliler, Bisikletli Yaşam Parkı'ndan başlayan etkinlik, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde sona erdi.
Etkinliğe Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler katıldı.
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