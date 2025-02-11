Marmara Denizi'nde görülen müsilajın su sıcaklığının düşmesiyle etkisini azaltması öngörülüyor

BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen müsilajın, su sıcaklığının mevsim normallerine düşmesiyle etkisini azaltacağını belirtti.

Büyükateş AA muhabirine, 2020 ve 2021'den bu yana etkili olan müsilajın, şu anda yüzeyde birikimler şeklinde hareket ettiğini anlattı.

Meteorolojik şartlara bağlı olarak müsilaj yoğunluğunun yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Büyükateş, müsilajın özellikle kıyısal alanda birikimler olarak görüldüğünü söyledi.

Büyükateş, şu anda su kolonunda ve dip kısımlarda sedimentte müsilaj yoğunluğunun olduğunu belirterek, "Geçen yıl eylül ve ekim ayından beri biz balıkçılarımızdan çeşitli bölgeler için bildirimler alıyorduk. Özellikle balık ağlarının teknelere çekimi sırasında ağların gözlerini kapayarak sorunlar oluşturuyor. Dolayısıyla balıkçılığa negatif etkisi oldukça fazla." dedi.

Müsilajın bu dönemde yüzeye çıkmasının ve sisteme dağılmış halde görülmesinin bir süreç aldığını vurgulayan Yeşim Büyükateş, şöyle devam etti:

"Müsilaj oluşumunda su sıcaklıklarının etkisi oldukça büyüktür. Artık iklim değişikliği, küresel ısınma ve mevsimlerin kayması hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu nedenle kendimizi yeni normale göre uyarlamamız gerekiyor. Bu süreçte meteorolojik faktörler büyük önem taşıyor. Su sıcaklıklarının 13-14 derece civarında olması müsilaj aktivitesini artıracaktır. Son bir haftadır etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle su sıcaklıkları şu anda 10 dereceye kadar düşmüş durumda ancak müsilajın etkisini daha da azaltmak için su sıcaklıklarının kış mevsimi normallerine düşmesini tercih ediyoruz. İlkbaharın gelişiyle birlikte plankton yoğunluğunun artmasını bekliyoruz."

- "Yaz aylarında su sıcaklıklarının artması olumsuz bir etki yaratmaz"