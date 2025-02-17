Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Milletvekili Gider, Hızır orucu programında vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır orucu programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Milletvekili Gider, Hızır orucu programında vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır orucu programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır Orucu programına katıldı.

        Programa ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Gider, Hızır’ın bolluğu ve bereketi temsil ettiğine dikkat çekerek şunları. ifade etti:

        "Bugün canlarla aynı sofrayı paylaşmaktan, Hızır Lokmasına ortak olmaktan son derece mutluyuz. Tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri rabbim kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve kardeşliğimizin, en güzel örneği olan bu sofrada bizleri buluşturan Rabbimiz’e şükürler olsun. Misafirperverlikleri ve güzel ev sahiplikleri için tüm canlara şükranlarımı sunuyorum."

        İftar programının ardından Alevi Dedesi Nurettin Gedikoğlu tarafından, Milletvekili Gider ve İl Başkanı Göktürk’e "Alevilik Bilinmelidir: Alevilik Kronolojisi ve Teolojisi" adlı kitabı hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi
        Çanakkale'de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü
        Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale'de başladı
        Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale'de başladı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk'ten kongre açıklaması
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk'ten kongre açıklaması
        Kalp krizinden ölen polis memuru için tören düzenlendi
        Kalp krizinden ölen polis memuru için tören düzenlendi