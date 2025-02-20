Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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