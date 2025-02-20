Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Operasyonda Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış'ın babasının cenazesi defnedil...
        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış'ın babasının cenazesi defnedil...
        Gökçeada'da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi
        Gökçeada'da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi
        Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 16'sı açıldı
        Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 16'sı açıldı
        Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)