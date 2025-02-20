Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Operasyonda Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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