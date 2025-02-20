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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

        3İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİÇanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 03:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 03:20
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
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        3İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar nedeniyle Çanakkale’nin Biga, Yenice ve Çan ilçesinde bugün taşımalı eğitime ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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