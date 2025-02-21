Çanakkale'de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki limanda bulunan Panama bayraklı gemiye, Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Gemideki aramada, makine dairesine gizlenmiş 7 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Kaçak sigaralara el konuldu, ilgililer hakkında adli işlem başlatıldı.
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