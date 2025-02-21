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        Çanakkale'de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 23:44 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:51
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        Çanakkale'de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki limanda bulunan Panama bayraklı gemiye, Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Gemideki aramada, makine dairesine gizlenmiş 7 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

        Kaçak sigaralara el konuldu, ilgililer hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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