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        Yenice'de kar yağışı etkili oluyor

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:11
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        Yenice'de kar yağışı etkili oluyor
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Yenice ilçesine bağlı İbrahimler, Yeşiller, Güveylerobası ve Kabaağaç mahalleleri ile Namazgah, Karadoru, Taban, Soğucak, Sarıçayır, Yukarıinova, Aşağıinova, Sofular, Sazak ve Çamoba köylerinde yollar yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kardan kapanan köy yolları traktörler ve iş makinelerinin desteğiyle açılıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de yollarda aksama yaşanmaması için çalışma sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

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