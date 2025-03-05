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        Ayvacık'ta halı ve kilim dokumacılığı yeniden canlanacak

        –Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği iş birliğiyle, ilçede unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığını yeniden canlandırmak amacıyla "Ayvacık Kültürel Mirasının Sürdürülebilir Katma Değer Dönüşümü" projesi hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:03
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        Ayvacık'ta halı ve kilim dokumacılığı yeniden canlanacak
        ABONE OL

        –Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği iş birliğiyle, ilçede unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığını yeniden canlandırmak amacıyla “Ayvacık Kültürel Mirasının Sürdürülebilir Katma Değer Dönüşümü” projesi hayata geçiriliyor.

        GMKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destekleyeceği projenin imza töreni, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak ve GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Proje kapsamında, Ayvacık’ın Bektaş köyünde yün işleme tesisi kurulacak. Üretilen iplikler, dokuma tezgahlarında halı ve kilim üretiminde kullanılacak. Böylece, geleneksel dokumacılık canlandırılarak kırsaldaki kadınların mesleklerini gelecek nesillere aktarması ve ekonomik kazanç elde etmesi sağlanacak.

        GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, projenin bölgesel kalkınmaya katkı sunacağını belirterek, “Bölgeye özgü halı ve kilim dokumacılığını yaşatarak kadınlarımız için gelir kapısı oluşturuyoruz. Bu sayede hem istihdamı artırıyor hem de kültürel mirası koruyarak ekonomiye kazandırıyoruz.” dedi.

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