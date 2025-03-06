Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Polis ekipleri, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan O.Y. (39) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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