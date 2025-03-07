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        Çanakkale'de siyah giyinen erkekler kadına yönelik şiddete dikkati çekti

        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık yürüyüşü yapan erkekler, siyah elbiseler giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:28
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        Çanakkale'de siyah giyinen erkekler kadına yönelik şiddete dikkati çekti
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        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık yürüyüşü yapan erkekler, siyah elbiseler giydi.

        Çanakkale Valiliği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Koruma Altındaki Çocukların Kurum ve Kuruluşlarını Güçlendirme Derneği'nin hazırladığı "Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele Projesi" kapsamında Kordon Boyu'nda toplanan erkekler, Troya Atı'na kadar yürüdü.

        Etkinlik gereği siyah elbiseler giyen erkek katılımcılar bu sayede kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini gösterdi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Engin Çağlak, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele Projesi kapsamında toplumun ilgisini ve duyarlılığını arttırmak için çalışma başlattıklarını vurguladı.

        Erkeklerin katıldığı bu yürüyüşle, kadınların maruz kaldığı her türlü şiddete "dur" demeye dikkati çektiklerini anlatan Çağlak, şöyle konuştu:

        "Kadınlarımızın yanında olduğumuzu duyurmak amacıyla da böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. Proje kapsamında Çanakkale merkez ve ilçelerinde, kamuda görevli erkek personele 11 ayrı oturumda 'Stres, Kaygı ve Öfke Yönetimi' ile 'İletişim Becerileri ve İletişimde Engelleri Aşma' söyleşileri düzenlenecek. Belki içimizi yakan bu büyük yangını söndüremeyeceğiz ama ağzımızla taşıdığımız bir damla suyla üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

        Konuşmanın ardından kadına yönelik şiddetin durması için hazırlanan manifestonun yer aldığı imza pankartı Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve katılımcılar tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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