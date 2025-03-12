Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün teması "Yüz Onun" olarak belirlendi

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Yüz Onun" temasının belirlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün teması "Yüz Onun" olarak belirlendi
        ABONE OL

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Yüz Onun" temasının belirlendiği bildirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkanlıkça düzenlenen tören ve kutlamaları ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına 2018'den itibaren her yıl bir tema belirlendiği ifade edildi.

        2018'de "Birileri Var", 2019'da "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020'de "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler", 2021'de"İstiklalden İstikbale Çanakkale", 2022'de "Bir Yanımız Hep Çanakkale", 2023'te "Ruhumuzda Var", 2024'te "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" olan temanın bu yıl "Yüz Onun" olarak tespit edildiği duyuruldu.

        18 Mart günü Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek olan törenin 110. yılında "Yüz Onun" temasının kullanılacağının belirtildiği açıklamada, bu temanın, 110 yıl önceki zaferin tarihsel anlamını vurgularken, o zaferi kazanmak için cesaretini, emeğini ve azmini ortaya koyan yüzlerin, kahraman askerlerin ve fedakar milletin duruşunun öne çıkardığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "'Yüz Onun' teması bu zaferi kazandıran o cesur yüzlerin, yıllar geçse de hala ruhumuzda ve bilincimizde yaşadığına, Türk milletinin o eşsiz direncinin ve kararlılığının bugüne kadar ulaşarak var olmaya devam ettiğine işaret ediyor. 'Yüz Onun' sadece 110 yıl önceki kahramanlıkları değil, o zaferi kazananların ruhunu ve kararlılığını da temsil ediyor. Bu zaferin her bir yüzü, Türk milletinin birlik ve direncinin zamansız bir ifadesi olarak bugün hala bizimle yaşıyor. Mehmetçiğin hatırasının, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan 'www.18martetkinlikleri.com' sitesinden erişim sağlanıyor. 'Yüz Onun Zaferi' adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, ilgili mecralarda hafta etkinlikleri kapsamında gösterilecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Yedeklenen 274 metrelik tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Yedeklenen 274 metrelik tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Bayramiç'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etki...
        Bayramiç'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etki...
        Lapseki'de tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Lapseki'de tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi
        Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi
        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...