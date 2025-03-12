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        Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:50
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        Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterildi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendiği etkinlikte, şiir, resim ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Sevinç Avseren, Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanı Alper Alemisoğlu, Ayvacık Jandarma Komutanı Erdem Tuğrul Erdoğan, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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