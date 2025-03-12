Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

Öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendiği etkinlikte, şiir, resim ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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