Gelibolu'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için tören düzenlendi

Törenler, Gelibolu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Bir Destandır Çanakkale" konulu gösterisiyle tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen programda ise resim, şiir ve hikaye yarışmasında derece giren öğrenciler ile şiir dalında Türkiye ikinci olan Gelibolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecrin Güncü'ye hediyeler verildi.

Törenler, 2. Kolordu Komutanlığı Karargah binası önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Bekir Abacı, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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