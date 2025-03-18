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        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:59
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        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
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        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den de 09.00 ve 15.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ise ulaşımın normal devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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