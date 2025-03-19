Fırtınanın Balıkesir'den sürüklediği tekne Çanakkale'de bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtınada halatları koparak sürüklenen tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulundu.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtınada halatları koparak sürüklenen tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulundu.
Erdek Limanı'nda bağlı bulunan "Nurun Öyküsü" isimli teknenin halatları geçen hafta kuvvetli fırtınanın etkisiyle koptu.
Sahibinin kayıp ihbarında bulunduğu tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Değirmencik Limanı'na kadar sürüklendi.
Burada yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.
Teknenin ekiplerce sahibine teslim edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.