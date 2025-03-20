Bayramiç'te 1450 fidan dağıtıldı

Fidan dağıtımında konuşan Bayramiç Orman İşletme Müdürü Cengiz Cihan, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "1450 fidan toprakla buluşacak, bu nedenle mutluyuz." dedi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçe pazar yerinde kurulan stantta 250 lavanta, 250 adaçayı, 250 defne, 250 biberiye, 250 fıstık çamı, 50 çınar, 25 ıhlamur, 25 söğüt, 50 akçaağaç ve 50 ceviz olmak üzere toplam 1450 fidan halka ücretsiz olarak verildi.

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