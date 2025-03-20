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        Bayramiç'te 1450 fidan dağıtıldı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında 1450 fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 08:57 Güncelleme: 20.03.2025 - 08:59
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        Bayramiç'te 1450 fidan dağıtıldı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında 1450 fidan dağıtıldı.

        Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçe pazar yerinde kurulan stantta 250 lavanta, 250 adaçayı, 250 defne, 250 biberiye, 250 fıstık çamı, 50 çınar, 25 ıhlamur, 25 söğüt, 50 akçaağaç ve 50 ceviz olmak üzere toplam 1450 fidan halka ücretsiz olarak verildi.

        Fidan dağıtımında konuşan Bayramiç Orman İşletme Müdürü Cengiz Cihan, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "1450 fidan toprakla buluşacak, bu nedenle mutluyuz." dedi.

        Öte yandan geçen yıl Yahşıeli köyü sınırlarında çıkan yangın sonrası bölgenin yeniden ağaçlandırılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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