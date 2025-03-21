Çanakkale'de jandarma asayiş bot timi göreve başladı

Açıklamada, yeni tim sayesinde kıyılarda ulaşılması zor olan bölgelere denizden erişim imkanı kazanılarak sit alanlarının korunması, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, usulsüz avlanma ve kayıp şahıs olayları gibi durumlara daha hızlı müdahale edebileceği ifade edildi.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan asayiş bot timi göreve başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.