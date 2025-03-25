Çanakkale'nin simgeleri kolon kanseri farkındalığı için maviye büründü
Çanakkale'de kolon kanseri farkındalığını artırmak amacıyla 1915 Çanakkale Köprüsü, Tarihi Saat Kulesi ve Truva Atı mavi ışıkla aydınlatıldı.
Çanakkale'de kolon kanseri farkındalığını artırmak amacıyla 1915 Çanakkale Köprüsü, Tarihi Saat Kulesi ve Truva Atı mavi ışıkla aydınlatıldı.
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Mart Kolorektal (Kolon) Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla şehrin simgelerini mavi ışıkla aydınlattı.
Kolon kanserine dikkati çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla 1915 Çanakkale Köprüsü, Tarihi Saat Kulesi ve Truva Atı mavi renge büründü.
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