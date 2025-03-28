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        Gelibolu Belediyesi mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı

        Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:41
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        Gelibolu Belediyesi mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı
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        Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı.

        Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alaeddin Kalfa Mezarlığı ile yeni mezarlıkta otları biçip ve yolları yıkadı.

        Hamzakoy'daki plaj ve Eğritaş Plajı'nda traktörle tırmık çekildikten sonra temizlik yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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