AK Parti'li Ayhan Gider'den Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, birlik, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan ramazan ayının geride bırakıldığını belirtti.

Ramazan Bayramı sevincini hep birlikte paylaştıklarını ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca dualarda buluştuk, sofralarımızda bereketi paylaştık. Şimdi ise küslüklerin son bulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği o güzel günlerdeyiz. Bayram hatırlamak, hal hatır sormak, gönülleri ısıtmaktır. Bu topraklarda kardeşlik hiç eksik olmasın, sofralar bereketle, gönüller huzurla dolsun. Kırgınlıkların unutulduğu, yüzlerin güldüğü, kalplerin buluştuğu bu özel günlerde, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diliyorum."