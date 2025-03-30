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        Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt'tan küçük Şennur'a doğum günü sürprizi

        Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kendisini davet eden kız çocuğunun doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:44
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        Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt'tan küçük Şennur'a doğum günü sürprizi
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        Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kendisini davet eden kız çocuğunun doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.

        Kenan Kurt, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü aracılığıyla kendisini doğum gününe davet eden Şennur'u, Fevzipaşa Mahallesindeki evinde ziyaret etti.

        Küçük kızın annesi, ablası ve kardeşleriyle bir araya gelen Kurt, daha sonra mahalledeki çocuklarla Şennur'un doğum gününü kutladı.

        Şennur'a, sağlıklı ve mutlu yıllar dileyerek hediye takdim eden Kurt, neşelerine ortak olduğu çocuklarla keyifli anlar geçirdi.

        Emniyet Müdürü Kurt, ziyaret sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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