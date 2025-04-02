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        Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü

        Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale sahillerinde görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:43
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        Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
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        Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale sahillerinde görüldü.

        Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj, kıyı şeridinin bir bölümünü kapladı.

        Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşan müsilaj, Avrupa Yakası'ndaki sahilde de gözlendi.

        "Koltuk Barınağı" olarak bilinen eski feribot iskelesine yığılan müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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