Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Operasyonda gözaltın alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Y.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.

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