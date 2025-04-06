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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:48
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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Y.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltın alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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