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        Ayvacık'ta Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:20
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        Ayvacık'ta Polis Haftası kapsamında fidan dikildi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Fatih Mahallesi'nde bulunan Polis Ormanı'nda, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen fidan dikim etkinliğinde Ayvacık Kaymakamı Salih Sak ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç, öğrenciler ve polisler çam fıstığı fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutlayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç da Polis Haftası dolayısıyla bu programı planladıklarını ifade ederek, "Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıldönümü kutluyoruz. Kutlama haftamıza teşkilatımızın çevreye olan duyarlılığını simgelemek adına fidan dikimi ile başladık. Bugün polis ormanımıza 100 adet çam fıstığı fidanı diktik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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