Gelibolu'da virajı dönen tırın dorsesi yerinden çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde virajı dönmeye çalışan tırın dorsesi yerinden çıktı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde virajı dönmeye çalışan tırın dorsesi yerinden çıktı.
Gelibolu’dan Keşan istikametine gitmek üzere sanayi bölgesindeki virajı dönmeye çalışan Y.S. yönetimindeki 16 AOC 916 çekici plakalı tırın dorsesi yerinden çıktı.
Durumu fark eden sürücü, tırı durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Dorse, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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