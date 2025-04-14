Gelibolu'da okçuluk şampiyonası yapıldı

Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla düzenlenen şampiyonada 50 sporcu birincilik için yarıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.