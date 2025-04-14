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        Gelibolu'da okçuluk şampiyonası yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Açık Hava Okçuluk İl Şampiyonası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:44
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        Gelibolu'da okçuluk şampiyonası yapıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Açık Hava Okçuluk İl Şampiyonası yapıldı.

        Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla düzenlenen şampiyonada 50 sporcu birincilik için yarıştı.

        Zorlu hava şartlarında gerçekleşen şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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