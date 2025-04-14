Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de yılın ilk 3 ayını kapsayan İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, bu yılın ilk üç ayına ilişkin güvenlik verileri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de yılın ilk 3 ayını kapsayan İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, bu yılın ilk üç ayına ilişkin güvenlik verileri açıklandı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki toplantıda, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Orhan Öğrenci hazır bulundu.

        Toplantıda, kolluk birimlerinin bayram süresince ve yılın ilk çeyreğinde yürüttüğü faaliyetler kamuoyuyla paylaşıldı.

        Vali Toraman, Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde tatil geçirmesi amacıyla yoğun bir mesai harcandığını belirtti.

        Bayram tatili süresince yürütülen faaliyetleri ayrıntılarıyla anlatan Toraman, artan motosiklet sayısına dikkati çekti.

        Vali Toraman, 3 aylık süreçte terör örgütlerine yönelik toplam 16 operasyon gerçekleştirildiğini, KK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 13 operasyonda 8 kişi gözaltına alındığını, bunlardan 1'inin tutuklandığını, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini anlattı.

        DEAŞ’a yönelik 2 operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Toraman, FETÖ'ye yönelik 1 operasyonda gözaltına alınan 4 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirdi.

        Toraman, kentteki diğer asayiş olayları hakkında da bilgi vererek, "Çanakkale’nin huzuru için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız, yüksek bir sorumluluk bilinciyle canla başla görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar çok önemli. Her türlü bilgi ve destek bizim için kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Çan'da Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni üyeleri seçildi
        Çan'da Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni üyeleri seçildi
        Gelibolu'da okçuluk şampiyonası yapıldı
        Gelibolu'da okçuluk şampiyonası yapıldı
        "Üç Savaş Bir Doktor" belgeselinin ilk gösterimi 24 Nisan'da yapılacak
        "Üç Savaş Bir Doktor" belgeselinin ilk gösterimi 24 Nisan'da yapılacak
        Çanakkale'de mart ayında polis ekiplerince 236 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de mart ayında polis ekiplerince 236 şüpheli yakalandı
        Çan'da 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı
        Çan'da 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı
        Çanakkale'de 49. Turizm Haftası etkinliklerle kutlanacak
        Çanakkale'de 49. Turizm Haftası etkinliklerle kutlanacak