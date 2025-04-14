Çanakkale'de yılın ilk 3 ayını kapsayan İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Çanakkale'de gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, bu yılın ilk üç ayına ilişkin güvenlik verileri açıklandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki toplantıda, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Orhan Öğrenci hazır bulundu.

Toplantıda, kolluk birimlerinin bayram süresince ve yılın ilk çeyreğinde yürüttüğü faaliyetler kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Toraman, Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde tatil geçirmesi amacıyla yoğun bir mesai harcandığını belirtti.

Bayram tatili süresince yürütülen faaliyetleri ayrıntılarıyla anlatan Toraman, artan motosiklet sayısına dikkati çekti.

Vali Toraman, 3 aylık süreçte terör örgütlerine yönelik toplam 16 operasyon gerçekleştirildiğini, KK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 13 operasyonda 8 kişi gözaltına alındığını, bunlardan 1'inin tutuklandığını, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini anlattı.

DEAŞ’a yönelik 2 operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Toraman, FETÖ'ye yönelik 1 operasyonda gözaltına alınan 4 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirdi.

Toraman, kentteki diğer asayiş olayları hakkında da bilgi vererek, "Çanakkale’nin huzuru için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız, yüksek bir sorumluluk bilinciyle canla başla görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar çok önemli. Her türlü bilgi ve destek bizim için kıymetlidir." ifadelerini kullandı.