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        CHP Gelibolu İlçe Başkanlığının yeni binası açıldı

        CHP Gelibolu İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:16
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        CHP Gelibolu İlçe Başkanlığının yeni binası açıldı
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        CHP Gelibolu İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası açıldı.

        Pazar Yeri Meydanı yakınındaki hizmet binasının açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, açılışta yaptığı konuşmada, partinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

        Diğer konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Açılış törenine, CHP Çanakkale milletvekilleri Özgür Ceylan, İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Gelibolu İlçe Başkanı Engin Coşkun, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça ile çok sayıda partili katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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