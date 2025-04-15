CHP Gelibolu İlçe Başkanlığının yeni binası açıldı

Açılış törenine, CHP Çanakkale milletvekilleri Özgür Ceylan, İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Gelibolu İlçe Başkanı Engin Coşkun, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça ile çok sayıda partili katıldı.

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