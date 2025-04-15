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        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:53
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        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Küçükanafarta köyü kırsalında devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağaçlık alanda gizlenen düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

        Jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 7'si erkek, 5'i kadın, 10'u çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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