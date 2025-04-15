Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükanafarta köyü kırsalında devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağaçlık alanda gizlenen düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 7'si erkek, 5'i kadın, 10'u çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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